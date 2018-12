Il doppio ex di Chievo-Inter, l'attaccante nigeriano Obinna ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Spero vincano i nerazzurri, è bastato un anno con quella maglia per farmi restare tifoso. Icardi è il miglior centravanti d’Europa. L’Inter deve coccolarlo e accontentarlo. Fa la differenza, dev’essere intoccabile e guadagnare come i top".



"Mourinho è il top, il miglior allenatore che abbia mai avuto. Ti fa sentire importante anche se non giochi. Sarebbe un sogno rivederlo alla guida dell’Inter per contrastare il dominio Juve. Gli devo tutto: mi ha voluto e fatto debuttare nel big match contro la Roma. Spalletti è un ottimo tecnico. Nel gennaio 2009 mi voleva alla Roma, ma ho preferito restare all’Inter".



"Da qualche giorno ho preso il passaporto italiano e dopo Natale torno da voi. Offerte? Ci lavora il mio agente Andrea Quintavalla, non è una questione di categoria. Gioco pure in Serie B. So che pure a Balotelli manca l’Italia, sarebbe perfetto per il Napoli. Con Ancelotti farebbe il definitivo salto di qualità. Mi ricordo ancora quando sfidava Ibra in allenamento dicendo che era il più forte...".