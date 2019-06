Volano gli stracci in casa Atletico Madrid. Secondo quanto riporta Espn, Jan Oblak ha deciso di proseguire altrove la propria carriera professionale. I motivi che hanno spinto l’estremo difensore, classe 1993, a maturare questa dolorosa scelta sono di natura tecnica. Il portiere non è persuaso dalla politica di rinnovamento intrapresa dall’Atletico Madrid e vede le partenze di tanti compagni di squadra come una dichiarazione di resa.

L’Atletico Madrid ha già perso Godin (direzione Inter), Lucas Hernandez (direzione Bayern Monaco), Juanfran, Filipe Luis e, molto probabilmente, Antoine Griezmann (al Barcellona?). Le partenze di giocatori tanto talentuosi quanto carismatici non sono state accompagnate da acquisti di medesimo spessore. Per il momento gli investimenti degni di nota sono l'acquisto di Felipe, difensore centrale classe 1989 proveniente dal Porto, e quello di Nicolás Ibáñez, attaccante argentino classe 1994 proveniente dalla squadra messicana San Luis.

La destinazione del portiere, fresco di rinnovo con l’Atletico Madrid fino al 2023, potrebbe intrecciarsi a doppio filo con quella di David de Gea. Lo spagnolo, dato in partenza dal Manchester United, è da tempo nel mirino del PSG e qualora il trasferimento dovesse avvenire, il Manchester United sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria da 120 milioni di euro presente nel contratto del portiere sloveno. Qualora invece il PSG trovasse difficoltà insormontabili ad ingaggiare lo spagnolo, punterebbe all’acquisto di Oblak.