è pronto a guidare il mercato in casa, insediandosi in un momento particolare qual è la sessione dei trasferimenti di gennaio. E i giallorossi qualcosa faranno, con Fonseca che ha fatto due richieste: un attaccante e un laterale di destra, conpronti a partire in caso di offerta. E per quella corsia, oltre a monitorare costantemente Frimpong del Celtic, c'è un ritorno di fiamma; un ritorno di fiamma che si chiama Gonzalo ArielTerzino del, classe 1997, che oggi, primo gennaio, compie 24 anni: cresciuto nei Millonarios, di una stella dei Millonarios porta il nome, visto che il nonno scelse il secondo nome, Ariel, in onore del Burrito. Rifiutato il rinnovo di contratto da parte del club argentino,, perché paffutello da bambino, è pronto a dire addio a chi lo ha cresciuto: in Europa c'è la fila, ma i giallorossi sono in cima ai suoi pensieri.Tiago Pinto lo segue da sempre, Fonseca lo apprezza e il River Plate... riflette.. La logica direbbe la prima, ma c'è unaancora da vincere: il River è in semifinale contro il, mentre dall'altra parte c'è ildicontro il. Il 30 gennaio è prevista la finale al Maracanà (e se c'è un nuovo superclasico...), con un River che, se dovesse andare avanti, difficilmente si priverebbe di uno dei suoi punti di forza,Logica e sentimento, River chiamato a una scelta. La Roma osserva, pronta ad approfittarne, a zero o con un'offerta al decisamente ribasso rispetto alla clausola (20 milioni di dollari) vista la scadenza.