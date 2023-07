Svincolato, per aiutare il Barcellona a liberare "massa salariale". Samuel Umtiti aveva ancora un anno di contratto con i blaugrana, ma grazie all'accordo trovato col club il Barça risparmia circa 20 milioni di euro lordi e potrà così permettersi di essere più libero a registrare eventuali nuovi acquisti o tesserare i rinforzi già definiti, come per esempio Ilkay Gündogan.



IL RITORNO - L'ultima stagione, passata in prestito al Lecce, ha chiarito però diverse cose sui Umtiti: la più importante è che il centrale classe '93 sta bene fisicamente. Ha giocato 25 partite, ha dimostrato di essere integro e un difensore affidabile, d’élite. Ha spazzato via i dubbi dei tanti che lo vedevano ormai come un giocatore a un passo dall'appendere gli scarpini al chiodo. Umtiti adesso sceglierà con calma e intelligenza la sua prossima destinazione. Vuole competere ai massimi livelli, in uno dei campionati più importanti al mondo. Tempo di riflessione, all'orizzonte c'è una nuova sfida.