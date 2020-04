Il fiore all'occhiello dell'INTER negli ultimi anni è stato proprio il settore giovanile, trasformatosi sia in una macchina da titoli che in una grande ancora di salvataggio per il bilancio societario. Sono tanti i ragazzi usciti dai centri sportivi Suning che oggi rimpolpano formazioni di A, B, C e club esteri e che ancora sono sotto il controllo dei nerazzurri. Altri però sono pronti a spiccare il volo e non solo il noto Sebastiano Esposito . Dagli attaccanti Mulattieri (2000, QUI IL PROFILO ), Fonseca (2001) e Oristanio (2002 QUI IL PROFILO ) fino a Persyn (esterno 2001), Squizzato (centrocampista 2002) e e Colombini (terzino 2001). I più attesi sono però i già aggregati in prima squadra e utilizzati da Conte nella tournée estiva Lorenzo Pirola (difensore 2002, LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA ) e Lucien Agoume (centrocampista 2002).

negli ultimi anni è stato proprio il settore giovanile, trasformatosi sia in una macchina da titoli che in una grande ancora di salvataggio per il bilancio societario. Sono tanti i ragazzi usciti dai centri sportivi Suning che oggi rimpolpano formazioni di A, B, C e club esteri e che ancora sono sotto il controllo dei nerazzurri. Altri però sono pronti a spiccare il volo e non solo il noto . Dagli attaccanti (2000, ), (2001) e (2002 ) fino a (esterno 2001), (centrocampista 2002) e e (terzino 2001). I più attesi sono però i già aggregati in prima squadra e utilizzati da Conte nella tournée estiva (difensore 2002, ) e (centrocampista 2002).

NAPOLI - Dobbiamo essere onesti, e più volte in stagione lo siamo stati ( LEGGI QUI ): il settore giovanile del Napoli non sta vivendo momenti magici, anzi, gli ultimi anni sono stati letteralmente gettati al vento con qualche lampo individuale a fare da contraltare a una gestione di ragazzi che faticano a crescere. Oggi il club azzurro rischia la retrocessione in Primavera due, ma qualche elemento può ancora fare il salto di qualità e seguire le orme di Gianluca Gaetano . L'integrazione con la prima squadra coinvolge spesso il portiere polacco classe 2002 Hubert Idasiak e insieme a lui qualche lampo lo hanno espresso seppure senza continuità, sia il 2001 Valerio Labriola , sia l'esterno cipriota classe 2001 Agapios Vrikkis . La speranza è nella classe 2003 dove con gli Allievi Under 17 sta brillando il talento di Giuseppe D'Agostino , esterno d'attacco col gol nel sangue.

Dobbiamo essere onesti, e più volte in stagione lo siamo stati ( ): il settore giovanile del Napoli non sta vivendo momenti magici, anzi, gli ultimi anni sono stati letteralmente gettati al vento con qualche lampo individuale a fare da contraltare a una gestione di ragazzi che faticano a crescere. Oggi il club azzurro rischia la retrocessione in Primavera due, ma qualche elemento può ancora fare il salto di qualità e seguire le orme di . L'integrazione con la prima squadra coinvolge spesso il portiere polacco classe 2002 e insieme a lui qualche lampo lo hanno espresso seppure senza continuità, sia il 2001 , sia l'esterno cipriota classe 2001 . La speranza è nella classe 2003 dove con gli Allievi Under 17 sta brillando il talento di , esterno d'attacco col gol nel sangue.

Il SASSUOLO è una delle società che spesso intravede nel mercato dei giovani delle grosse opportunità di resa futura ed è stato così in passato quando da varie operazioni ha strappato a Inter, Roma e Juve talenti del calibro di Lirola, Rogerio, Frattesi, Marchizza, Odgaard e via dicendo. Anche nel settore giovanile neroverde però, nonostante l'annata in sali/scendi, ci sono giovani pronti al salto di categoria. In prima squadra abbiamo già ammirato i due portieri Alessandro Russo e Filippo Turati (LEGGI QUI) , mentre De Zerbi stima tantissimo il baby difensore classe 2002 Stefano Piccinini già convocato più volte in prima squadra. Mentre dall'Under 18 sta emergendo senza fretta Martino Ripamonti , esterno d'attacco classe 2002.

è una delle società che spesso intravede nel mercato dei giovani delle grosse opportunità di resa futura ed è stato così in passato quando da varie operazioni ha strappato a Inter, Roma e Juve talenti del calibro di Lirola, Rogerio, Frattesi, Marchizza, Odgaard e via dicendo. Anche nel settore giovanile neroverde però, nonostante l'annata in sali/scendi, ci sono giovani pronti al salto di categoria. In prima squadra abbiamo già ammirato i due portieri e , mentre De Zerbi stima tantissimo il baby difensore classe 2002 già convocato più volte in prima squadra. Mentre dall'Under 18 sta emergendo senza fretta , esterno d'attacco classe 2002.

L'UDINESE retrocessa in Primavera 2 ha iniziato un percorso di rifondazione che guarda sia al territorio che all'estero. L'esempio più concreto è dato dal difensore centrale classe 2002 Aljaz Dzankic, spesso aggregato in prima squadra, ma anche dai talenti made in friuli come il centrocampista classe 2001 Mattia Compagnon e il portiere classe 2002 Manuel Gasparini (che prosegue una tradizione importante dopo Scuffet e Meret). L'obiettivo? Tornare in Primavera 1 passando dai playoff, se il campionato ripartirà.

retrocessa in Primavera 2 ha iniziato un percorso di rifondazione che guarda sia al territorio che all'estero. L'esempio più concreto è dato dal difensore centrale classe 2002 spesso aggregato in prima squadra, ma anche dai talenti made in friuli come il centrocampista classe 2001 e il portiere classe 2002 (che prosegue una tradizione importante dopo Scuffet e Meret). L'obiettivo? Tornare in Primavera 1 passando dai playoff, se il campionato ripartirà.

Anche la SPAL punta alla promozione nello stesso girone i Primavera 2 dell'Udinese e mister Fiasconi ha fatto un gran lavoro di amalgama di un gruppo diventato sempre più solido con il passare delle settimane. Georgi Tunjov 2001 è ormai parte integrante della prima squadra e allora occhio alle stelle Jaume Cuellar attaccante classe 2001 con un passato nelle giovanili del Barcellona e alla mezzala classe 2002 ungherese Krisztofer Horváth. 2002 è anche Federico Zanchetta, prelevato dalla Juve e figlio dell'ex-centrocampista di Inter e Chievo Verona Andrea. Ruolo? Lo stesso del padre, regista coi piedi buoni.

Terzo appuntamento della nuova mini inchiesta disui settori giovanili delle squadre di Serie A e sulle occasioni che alcuni di questi ragazzi rappresenteranno (come sottolineato dall'ad dell'Inter Beppe Marotta) per le società in un mercato cheAbbiamo deciso di fare il punto, squadra per squadra, dei ragazzi che possono rappresentare un'occasione per le 20 squadre di Serie A suddividendole in 4 macro gruppi seguendo "a serpente" l'attuale classifica di Serie A.Dopo la prima puntata () e la seconda () oggi tocca a