Occhi di Gatto? No, "Occhi di Calcio". Sono quelli di. Un tris di giornaliste per un. E' un programma di circa un'ora e mezza, con l'obiettivo di parlare di calcio in chiave leggera. Un contenuto adatto a tutti che vede il pubblico coinvolto direttamente come protagonista:. Il programma andrà in onda ogni giovedì alle ore 21, e sarà il pubblico, di settimana in settimana, a scegliere i temi da trattare in ogni puntata nella quale interverranno ospiti da ogni parte del mondo: giocatori ed ex giocatori, allenatori e personaggi tv.- L'idea nasce da Monica Bertini, che seguendo le varie dirette Instagram durante il lockdown e rendendosi conto del potenziale che hanno i social, ha pensato a un format dedicato proprio al web.. Anche dietro al nome del format, "Occhi di Calcio", c'è la mente della Bertini, che vedendo la loro foto in versione cartoon ha pensato subito al famoso cartone animato.