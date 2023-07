In casaci sono due portieri di livello estremamente alto per la Serie B. Si tratta di Emile Wladimiro, due giocatori ampiamente da Serie A che per questo motivo vengono corteggiati da numerose società in Italia. Audero, ad esempio, è seguito in maniera forte dall'Inter mentre Falcone è un desiderio del. Entrambi però interessano, molto, pure allaSecondo La Nazione il club viola, alla ricerca di un numero uno affidabile e di categoria, avrebbe messo gli occhi in casa Samp, e starebbeIn attesa di capire come evolverà il mercato, la Fiorentina dovrà scegliere uno tra Audero e Falcone e provare in maniera decisa a portarlo al Franchi, convincendo la Samp con argomenti economici. Sullo sfondo per i viola anche il nome di Montipò. Il Doria, come noto, non può e non vuole trattenere entrambi alla corte di Pirlo.