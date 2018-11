La Sampdoria inizia a programmare le mosse per il futuro, e tra i profili monitorati si nota la lunga mano di Walter Sabatini, pronto a rientrare a pieno regime dopo i problemi di salute degli scorsi mesi. Gli occhi del dirigente doriano si sono posati come spesso succede in Sudamerica, e per la precisione in Messico, dove gioca Cristian Borja, di proprietà del Toluca.



Nato nel 1993 a Cali, in Colombia, Borja è un terzino sinistro che all'occorrenza può giocare anche da esterno mancino o addirittura ala. Cresciuto nel Cortulua, si è distinto nello scorso campionato messicano di Clausura, tanto da conquistare anche la Nazionale, il 28 agosto. Ha disputato recentemente due match con la maglia dei Cafeteros, contro il Venezuela l'8 settembre e Costa Rica il 17 ottobre.



Secondo i rumors circolati nei giorni scorsi, non ci sarebbero soltanto i blucerchiati sul calciatore, seguito anche da Torino e Atalanta. Per assicurarsi il cartellino del venticinquenne potrebbero bastare circa 2-2,5 milioni di euro.