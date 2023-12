Rimanere sulle tracce dell'Inter e sfatare il tabù Napoli. Questo è l'obiettivo della Juventus, che ospita nel match che apre la quindicesima giornata di Serie A i campioni d'Italia in carica, battuti solo una volta negli ultimi sette scontri diretti. Quote da riscatto per i bianconeri che vedono il successo a 2,45 contro il 2,90 della terza vittoria consecutiva partenopea. Sale a 3,25 il pareggio. In tre delle ultime quattro sfide allo Stadium ha prevalso l'Under 2.5, in vantaggio anche venerdì sera, a 1,80, sull'Over 2.5 proposto a 1,90. Tra i protagonisti del match occhio a Dusan Vlahovic, a segno quattro volte in casa in altrettante partite da titolare: un altro timbro del serbo vale 3 volte la posta mentre si gioca a 4 il bis di Giacomo Raspadori, match-winner nell'ultimo precedente. Vuole continuare il momento d'oro l'Inter, nettamente favorita in casa contro l'Udinese, sempre battuta negli ultimi cinque precedenti a San Siro. Per i quotisti di William Hill sarà segno «1», avanti a 1,27 sul blitz friulano – assente dal 2017 – alto a quota 11. Nel mezzo, a 5,50 il pareggio assente a Milano da oltre 9 anni. Sono già 9 i clean sheet di Sommer in stagione, numeri che fanno prevalere il No Goal, a 1,72, sul Goal dato a 2. Per quanto riguarda il risultato esatto il terzo 3-1 consecutivo, dopo i due dello scorso campionato, si gioca a 11, ma in pole c'è il 2-0 fissato a 5,80.



Periodo difficile per l'Atalanta, capace di conquistare un solo punto nelle ultime quattro di Serie A, che al Gewiss Stadium ospita un Milan in ripresa e mai sconfitto nelle ultime cinque contro la Dea. Su William Hill però le quote premiano i nerazzurri, avanti a 2,50 sul segno «2» proposto a 2,87. Sale a 3,20 il pari numero 45 tra le due squadre in massima serie. Olivier Giroud, di ritorno dalla squalifica, va a caccia del sesto centro in trasferta in campionato, dato a 3,10, mentre il gol dell'ex di Mario Pasalic si attesta a 4,60. Cerca la settima vittoria nelle ultime nove giornate la Roma, favorita a 2 contro la Fiorentina, sconfitta nelle ultime due fuori casa, offerta a 3,50. Fissato a 3,25 il pareggio, assente dall'aprile 2019 (otto partite totali). Massimo equilibrio invece tra Goal e No Goal, visti entrambi a 1,85. Paulo Dybala, a segno nelle ultime due di campionato, cerca il tris offerto a 3,20, mentre la settima rete di Giacomo Bonaventura – a caccia della 300esima da titolare in Serie A – sale a 4,60. Nelle altre partite di giornate la Lazio (2) vede la quarta vittoria consecutiva tra tutte le competizioni contro il Verona (3,90), mentre il Torino (2,25) è favorito in casa di un Frosinone (3,25) alla ricerca della sesta affermazione allo Stirpe. Vuole abbandonare l'ultimo posto la Salernitana (3,60) contro un Bologna (2,05) d'alta classifica, mentre il Monza (2,05) è davanti all'U-Power Stadium contro il Genoa (3,30), come l'Empoli (2,45) in casa del Lecce (2,87). Chiude il programma il Cagliari (2,25) favorito contro un Sassuolo (2,62) senza Berardi squalificato.