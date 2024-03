Occhio Fiorentina, la Juve non ha tolto gli occhi da Bonaventura

Quella di Bonaventura alla Juventus è una voce che ci ha accompagnato negli ultimissimi giorni di calciomercato invernale. Una suggestione dettata dalla ricerca dei bianconeri di un profilo che potesse garantire un certo tipo di rendimento dalla mediana in su prima di virare su Carlos Alcaraz. E infatti alla fine l'ex Milan è rimasto alla Fiorentina nonostante una situazione contrattuale ancora in bilico (il suo contratto scadrà a giugno anche se esiste una clausola legata alle presenze che porterebbe la scadenza avanti di un anno). Nonostante questo, i bianconeri potrebbero presto tornare all'assalto per il centrocampista di San Severino Marche



INTERESSE - A renderlo noto è Tuttosport in edicola stamani che spiega come Giuntoli sia alla ricerca di un centrocampista d'esperienza e a basso costo, per questo motivo i bianconeri seguono sì Matias Vecino, ma anche Jack Bonaventura per quanto riguarda il prossimo mercato estivo.