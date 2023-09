Le, sventolate. Ok, un gesto da guappo. Ok, non ha fatto male a nessuno. Ma una domanda resta:Ha senso prendere in giro e sbeffeggiare gli avversari quando si sta vincendo (l’Inter in quel momento di gol ne aveva segnati appunto quattro e nel conteggio finale mancava proprio lui, Frattesi).Tra l’altro: nemmeno inedito, visto che una cosa simile la fece(era il 2004). I tifosi interisti godono, perché nulla fa più godere un tifoso che vedere l’irrisione nella labbra dei propri idoli e lo sconforto dipinto nel volto degli avversari.Lo sfottò è per sua natura un boomerang. E il calcio, anche se non sembra, ha una memoria da elefante.Rispetto per lo sport e per l’avversario. Per il gioco stesso, per il senso del gioco e della sfida, anche per l'idea bella che si ha di se stessi. Vinco perché sono più bravo di te, non perché ti umilio. Tra l’altro: infierire deriva dal latino “Ferus”, cioè animale, il che rimanda a un contesto bestiale. Non sappiamo se tra i due c’è stato uno scambio di battute e di veleni, non è nemmeno importante. Stavolta sono i gesti a parlare più delle parole.Insomma, con le quattro dita di Frattesi a mo’ di scherno non siamo nel territorio dello sort virtuoso, ma in quello dell, oppure si indica il numero dei gol segnati. Cose così, che possono anche risultare divertenti, ma che - se ci pensate bene - non lo sono affatto. Non vogliamo essere moralisti, non ce n’è bisogno. Vogliamo solo ricordare che c’è anche un altro modo per fare festa, senza necessariamente tirare freccette ad un avversario già con le spalle al muro.Anche, non solo. Ma è proprio da questi particolari che si giudica un giocatore nella sua interezza, per i gesti tecnici e per quelli che - con la tecnica - non hanno niente a che vedere.