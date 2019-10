Era inevitabile, visti i numeri e le potenzialità, che prima o poi le grandi d'Europa si accorgessero di Lautaro Martinez. Già fissato come obiettivo del Barcellona (sponsorizzato dal connazionale Leo Messi), el Toro ha attirato l'attenzione anche oltre-Manica. Il Manchester Evening News, quotidiano vicino ai due club di Manchester, riporta come i tifosi dello United abbiano individuato nell'argentino il perfetto colpo per rinforzare l'attacco dei Red Devils orfano di Romelu Lukaku. Il 22enne di Bahia Blanca è apprezzatissimo dal pubblico di Old Trafford che avrebbe suggerito a Solskjaer di puntare su di lui.