L’Arabia Saudita tenta un nuovo giocatore e, questa volta, è della Juve. L’Al Nassr infatti avrebbe messo gli occhi su Carlo Pinsoglio, terzo portiere bianconero e grande amico di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe stato proprio Cr7 a paventare l’idea di portarlo in squadra con sé.



Pinsoglio è un prodotto del settore giovanile bianconero e dunque è utile anche dal punto di vista delle liste Uefa, ha un contratto in scadenza a giugno con la Juve e starebbe pensando sul serio all’ipotesi del trasferimento in Arabia. Alla Continassa, il numero 23 ha un ruolo importante più come chioccia dei giovani che di campo. Davanti a lui infatti oltre all’ottimo Szczesny, c’è anche un Perin parso sempre in gran forma quando chiamato in causa.



Chiaro dunque che per Pinsoglio le opportunità di giocare siano minime, d’altronde lo sarebbero anche all’Al Nassr dove il portiere titolare è Ospina. L’ex Napoli però è stato messo ai box da un problema al gomito che potrebbe tenerlo out ancora a lungo. Il club ha trovato come sostituto Augustin Rossi, anche lui in scadenza a giugno, che si aggiunge al giovane e promettente Nawaf Al-Aqidi. Insomma di concorrenza ce ne sarebbe anche lì. Eppure l’esperienza araba, con il grande amico Cristiano, sta tentando Pinsoglio. A Torino i due erano inseparabili, a Riad potrebbe andare in scena la reunion.