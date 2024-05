Occhio Milan, il Lille pensa già al post Fonseca: la scelta

25 minuti fa



Conteso tra Milan e Marsiglia, Paulo Fonseca è uno dei nomi più in voga dello scoppiettante mercato degli allenatori. L'ex Roma sta facendo bene con il Lille e si sta mettendo in mostra nel variegato panorama dei tecnici europei pronti a cambiare panchina. I rossoneri lo vogliono al posto di Pioli, i marsigliesi al posto di Gasset che ha già annunciato di non voler proseguire.



In Alta Francia allora si stanno cautelando: stando a quanto riporta Foot Mercato, è Bruno Genesio il prescelto del club per la sua sostituzione. Ci sarebbero già stati dei contatti per il tecnico esonerato dal Rennes a novembre.