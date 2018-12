Non c'è solo il Milan tra le squadre a cui si è offerto Luis Muriel. Perché l'attaccante colombiano ex Udinese e Sampdoria ha una voglia matta di tornare in Italia, ritiene ai titoli finali la sua avventura al Siviglia e l'entourage lavora su diverse soluzioni: non a caso, negli ultimi giorni Muriel si è offerto anche alla Roma, alla ricerca di un attaccante ma soltanto se Patrik Schick dovesse andare via nel prossimo gennaio.



FEELING CON MONCHI - Dietro alla scelta di offrirsi alla Roma c'è una valutazione legata anche al ds Monchi: lo spagnolo conosce a memoria Muriel, lo stima da anni e lo ha sempre consigliato al Siviglia perché affascinato dal suo stile di gioco. Ecco che questa volta può rappresentare un'occasione comoda a condizioni ragionevoli per la Roma, attratta anche da Batshuayi ma in contatto con l'agente di Muriel nelle ultime ore. Non solo il Milan quindi nella testa di Luis. C'è anche un'idea Capitale pur di tornare in Italia.