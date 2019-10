Ormai in Spagna, soprattutto dalle parti del ritiro delle Furie Rosse, si sono resi conto di avere tra le mani un altro centrocampista dalle ottime qualità e con un futuro brillante ancora tutto da scrivere. Quel centrocampista però ora gioca dalle parti di Napoli, in azzurro sta bene e poi, si sa, trattare con un osso duro come De Laurentiis non è mai facile. L'ipotesi di un derby di mercato tra Barcellona e Real Madrid per Fabian Ruiz è però particolarmente stuzzicante. Stando a quanto riporta il Mundo Deportivo, i due colossi del calcio spagnolo avrebbero messo gli occhi sul 23enne per riportarlo in Spagna.

Nato, cresciuto e maturato calcisticamente dalle parti di Siviglia, Fabian Ruiz è tornato a far parlare di sé in patria. Le sue ottime prestazioni all'ombra del Vesuvio non sono passate inosservate sia in Catalogna che a Madrid. Ecco che le due potenze sarebbero pronte a darsi battaglia per Fabian. De Laurentiis, nel frattempo, ha già fatto sapere che non ha intenzione di lasciar partire uno dei suoi gioielli ma dalla Spagna ammettono che il prezzo potrebbe essere già fissato: 60 milioni potrebbero non essere sufficienti per strappare lo spagnolo da Napoli.