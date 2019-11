L'interesse della Premier League per Kalidou Koulibaly non è una novità. Ora che a Napoli l'aria si è fatta piuttosto pesante, il Manchester United fiuta l'affare e mette nel mirino il difensore senegalese ben sapendo che, in questa situazione, Aurelio De Laurentiis non può più pretendere i 100 milio di euro di qualche mese fa. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, i Red Devils potrebbero presentare un'offerta da 80 milioni agli azzurri.