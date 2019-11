La serie A si scatena per Chris Smalling. Il centrale di proprietà del Manchester United sta stupendo tutti a Roma: i giallorossi puntano forte sull'inglese tanto che già da tempo stanno dialogando con i Red Devils per trattenerlo a Trigoria. Secondo il Corriere della Sera però, ci sarebbero anche Inter e Juve per il 29enne. Lo United ha già rifiutato un'offerta da 15 milioni di euro da parte della Roma.