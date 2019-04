Per la prima volta da quando fu istituita nel 1987, la OFC Champions League (massima competizione dell'Oceania) non vedrà in finale un club di Australia o Nuova Zelanda. Ad affrontarsi nell'atto conclusivo dell'edizione 2019 il prossimo 12 maggio saranno infatti Hienghène Sport e Magenta, squadre della Nuova Caledonia, territorio francese d'oltremare. Le due finaliste hanno battuto in semifinale proprio due formazioni neozelandesi, Team Wellington e Auckland City. Questo storico derby continentale avrà luogo domenica 12 maggio a Nouméa, capitale della Nuova Caledonia.