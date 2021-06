Stefano Fiore, ex centrocampista offensivo di Parma, Udinese, Lazio e Fiorentina tra le altre, ora collaboratore tecnico di Massimo Oddo, ex allenatore di Pescara e Perugia, parla così di un possibile ritorno al Delfino nel corso della nostra diretta Twitch: ""Sono stato collaboratore di Massimo Oddo prima a Perugia e poi a Pescara. Ho imparato tanto e voglio trasmettere qualcosa, vediamo se da allenatore o direttore, sono aperto a tutto. Ora siamo a casa, le ultime due non sono andate bene, siamo in attesa. Ritorno a Pescara? L'ho letto anche io, vi leggo. Vedremo, deciderà Massimo, ha un anno ancora di contratto, sono cose delicate in questo momento. Col presidente Sebastiani c'è un ottimo rapporto, si parleranno e troveranno la migliore soluzione per il Pescara. Il Pescara merita altro"