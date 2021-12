Massimo Oddo parla alla Gazzetta dello Sport della situazione del Milan: "​Il mercato potrà aiutare ad avere più opzioni. È già competitivo per la lotta al titolo ma se confrontato con l’Inter bisogna ammettere che i nerazzurri hanno qualcosa in più. Il Milan può colmare il gap con il mercato, non tanto nell’undici titolare quando a livello di ampiezza della rosa e di possibilità di scelta".