Massimo Oddo, doppio ex di di Milan e Lazio, ha concesso una intervista ai colleghi de LaLaziosiamonoi.it: “Sarà una partita apertissima che può finire in qualsiasi modo. Credo però che il Milan parta avvantaggiato per due motivi: gioca in casa e ha qualche punto in più, quindi in caso di sconfitta non pregiudicherebbe quanto la Lazio il suo cammino. Al contrario i biancocelesti perdendo potrebbero perdere il treno per la Champions League, lo dice la classifica – ha detto Oddo -. La pressione è da entrambe la parti, sia su Simone Inzaghi che su Gennaro Gattuso. Comunque penso che la Lazio ancora non abbia compromesso nulla con gli ultimi risultati, deve pensare – partendo da sabato – a una partita alla volta, credendo di poter arrivare quarta. Sono tutte lì e la possibilità di recuperare è ancora viva. La sfida di Coppa Italia sempre contro i rossoneri sarà ugualmente importante, ma adesso bisogna concentrarsi sul campionato”.