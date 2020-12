Massimo Oddo, ex allenatore dell'Udinese, parla al Corriere della Sera della lotta scudetto: "Per me il Milan può giocarsi la vittoria del campionato. La testa nel calcio di oggi decide l’80% delle situazioni, delle vittorie e delle sconfitte. Le altre concorrenti, come Juventus e Inter, hanno magari valori sulla carta superiori, ma il Milan ha entusiasmo, l’ambiente giusto e una linea comune condivisa da società, allenatore e squadra. Si è creato un gruppo speciale, estremamente compatto. Non ci sono quegli screzi in spogliatoio che, quando si vengono a creare nei gruppi, pesano tanto nell’arco di un campionato. Considero quindi la squadra di Pioli una seria candidata allo scudetto".