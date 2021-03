Massimo Oddo è intervenuto sul canale Twicht del Milan: "Sta facendo bene, è cresciuto tantissimo. Sono schietto e sincero, due anni fa non credevo molto, non lo ritenevo un giocatore all’altezza del Milan. Un buon giocatore ma non all’altezza del Milan. È stato veramente bravo, gli vanno fatti complimenti. Mi sembra uno di quei ragazzi che ha voglia di arrivare, nel calcio di oggi ce ne sono pochi. Un ragazzo molto umile, che voglia di imparare e ha voglia di migliorarsi. Il talento conta ma ancora di più conta la testa. Se hai la testa giusta ti permette di superare tanti limiti"