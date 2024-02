Odgaard-Inter, quando il gioiello del Bologna era nella Primavera nerazzurra

Oggigioca e segna in Serie A con la maglia del Bologna, ma c'è stato un tempo in cui l'attaccante classe '99 giocava nelle giovanili dell'Inter.. Un investimento da 5 milioni di euro, il giocatore viene aggregato alla Primavera con la quale vince scudetto, Torneo di Viareggio e Supercoppa italiana.- Senza aver debuttato in prima squadra, l'anno dopo l'Inter lo inserisce nell'affare che porta Matteo Politano in nerazzurro:. Con i neroverdi debutta in Serie A nel febbraio 2019, una manciata di minuti nel pareggio contro la Spal oltre a 2 gol in 4 partite con la Primavera. A distanza di cinque anni Odgaard è tornato in Italia e ora vuole diventare protagonista in Serie A, il Bologna è la sua seconda chance.