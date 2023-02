Oduamadi, ex attaccante del Milan ora al Colleferro, racconta a SerieD24.com: "Ero in campo con loro. Quando ho visto la scena mi sono chiesto: ‘E adesso che faccio? Sono ancora piccolo, loro sono Ibra e Onyewu!’.Sono intervenuti Gattuso e gli altri per placare la situazione però, ecco, loro sono due bestie fisicamente. Onyewu è uno che non parla mai, Ibra invece resta sempre il “Boss” della situazione. Alla fine, però, si risolse tutto".