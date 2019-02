Non è un periodo fortunato quello che sta vivendo Douglas Costa. Sabato scorso, durante il primo tempo della sfida tra Juventus e Parma, l'esterno brasiliano si è dovuto fermare per un problema alla coscia sinistra, che ha costretto Massimiliano Allegri a sostituirlo nell'intervallo. Poi, all'inizio di questa settimana, un incidente stradale e le conseguenti polemiche per la sua partecipazione, poche ore dopo, alla festa di compleanno di Neymar. Alle critiche ricevute, il numero 11 bianconero aveva risposto su Twitter, spiegando di poter "fare quello che vuole" nelle giornate libere concessegli dal club.



NUOVO CASO - A far discutere ora è un altro episodio che arriva dai social network. Sempre su Twitter, Douglas Costa ha infatti messo un "like" a una notizia che parla di un'offerta per lui in arrivo dal Manchester United alla Juve. Come si può vedere nella foto, l'account è quello ufficiale dell'ex Bayern Monaco, che - forse stanco per le panchine e le polemiche degli ultimi tempi - ora pensa a un futuro in Premier League.