Dopo Manchester City, Real Madrid e Barcellona, anche lo United si iscrive alla corsa per Milan Skriniar. I Red Devils, che sono alla ricerca di un partner difensivo da affiancare a Maguire, hanno messo lo slovacco dell'Inter nel mirino, in quanto ritenuto da Solskjaer il profilo ideale per la difesa. Come scrive il Mirror, il Manchester United ha sondato il terreno con i nerazzurri ed è pronto a mettere sul piatto 45 milioni di euro circa: cifra importante, visto anche il momento che si sta attraversando. Ma ancora lontana da quella che si aspettano Zhang e Marotta.



L'IDEA DELL'INTER - I nerazzurri, come scritto più volte, vogliono continuare con il classe '95 anche in futuro, ma se dovesse arrivare un'offerta monstre sarebbero pronti a lasciarlo partire. Per questo non chiude alla cessione dell'ex Sampdoria, ma solo a determinate condizioni: 60 milioni di euro, questa la valutazione interista. Manchester United avvisato: se vuole Skriniar, deve alzare la propria offerta. Altrimenti resta in nerazzurro.