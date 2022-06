Dopo sette anni, molti dei quali con la fascia al braccio, Andrea Belotti lascerà il Torino a fine mese. Una decisione preso ormai da diverso tempo per l’attaccante della Nazionale che ha sperato a lungo nel Milan e ora rischia di salutare l’Italia. Nelle ultime ore il Monaco ha alzato il pressing convinto di poter arrivare presto al traguardo.



FORTE TENTAZIONE- Belotti si è preso qualche giorno per riflettere sulla ricca offerta per un triennale del Monaco. La tentazione è forte. D’altronde nel principato avrebbe un ruolo da protagonista e la possibilità di giocarsi i preliminari di Champions League. L’idea iniziale del Gallo era quella di rimanere in Italia, resiste l’opzione Fiorentina. Ma il Monaco ora ha guadagnato la pole e attende con fiducia.