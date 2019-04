Dall'Inghilterra sta per arrivare l'offerta-shock: 35 milioni di sterline per il portiere della Lazio Thomas Strakosha. Come riporta The Sun, il Tottenham è pronto a strappare l'assegno per l'estremo difensore albanese, anche per via dei molti errori di Lloris. Pochettino ha difeso a spada tratta il francese, capitano degli Spurs ("è il miglior portiere al mondo"), ma gli scout del Tottenham hanno già visionato molte volte Strakosha. Troppi gli errori di Lloris, i suoi giorni a Londra potrebbero finire presto.



MERCATO LAZIO - In particolare, report molto positivi sono arrivati dopo la partita di domenica contro l'Inter: Strakosha ha impressionato gli scout degli Spurs. Che a questo punto vorrebbero offrire almeno 35 milioni di euro, dal momento che Strakosha ha ancora 3 anni di contratto. L'offerta è pronta, per la Lazio sarebbe una clamorosa plusvalenza: il portiere albanese è alla Lazio dalla Primavera. La prossima sessione di mercato si preannuncia turbolenta...