Le sue accelerazioni devastanti, i gol decisivi e dribbling hanno fatto innamorare mezza Europa. Chiesa ha stupito tutti giocando un Europeo straordinario sotto tutti i punti di vista. Non a caso le sue ottime prestazioni gli hanno permesso di entrare nel tridente d’attacco della top 11 del torneo continentale. Ora un po’ di vacanza e poi la testa sarà tutta sulla Juventus e quella voglia matta di tornare a lottare per la vittoria finale. Federico è così, tremendamente ambizioso e con sempre nuovi obiettivi fissati. Una mentalità che lo ha portato a prendersi la scena in bianconero sin dalle prime partite in campionato.Dentro vi sono pochissimi eletti, si contano sul palmo di una mano. A nulla è servito il pressing dei giorni scorsi portato avanti dal Bayern Monaco, il club bianconero ha rispedito al mittente tutte le offerte.