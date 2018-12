Jean-Clair Todibo e il Napoli si allontanano. Con ogni probabilità definitivamente, dopo i contatti degli ultimi giorni in cui il difensore classe '99 del Tolosa - occasione di mercato - si è mostrato freddo nei confronti degli azzurri che lo hanno avvicinato concretamente. Il ds Giuntoli si è mosso come molti altri su questo ragazzo di grandi potenzialità acquistabile a prezzo di saldo per la sua situazione contrattuale, ma è stato Todibo stesso a frenare.



JUVE... E NON SOLO - La scelta di Jean-Clair infatti è nettamente orientata verso la Juventus. Todibo vede di buon occhio solo l'offerta della Juve in Italia al momento, ma non ha ancora dato una risposta definitiva sul proprio destino: viste le tante proposte anche dall'estero (da Spagna e Inghilterra possibili novità a breve giro), Todibo ha aperto ai bianconeri ma fatto sapere di voler attendere prima di arrivare alle firme. Vuole valutare tutto fino in fondo, intanto ha congelato i dialoghi con il Napoli e la sua scelta italiana sarebbe la Juve. Ma occhio alle sorprese dall'estero, perché Paratici non ama i giochi al rilancio...