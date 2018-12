I primi rumors raccontano di un Manchester United in agguato, ma c'è chi garantisce che anche Pep Guardiola ci stia facendo un pensiero già dalla scorsa estate. Douglas Costa e la Premier League, un feeling che un giorno potrà anche diventare realtà; non adesso però, questa la posizione netta da parte della Juventus che non ha nessuna intenzione di privarsi del brasiliano a gennaio. Una scelta decisa quella che filtra dalla Continassa, nessuna opportunità di liberare Douglas nel prossimo mercato nonostante non sia più un intoccabile di Allegri, tutt'altro.



OK DI DOUGLAS - Non solo, perché anche l'ex Bayern Monaco stesso ha fatto sapere al proprio entourage di non voler lasciare Torino. Le voci sono appena iniziate, in Inghilterra si parla di 60 milioni di euro sul tavolo e i due Manchester sono seriamente interessati. Non avranno le porte aperte da parte di Fabio Paratici: Douglas Costa è ritenuto fondamentale a partita in corsa specialmente in Champions League, una pedina da giocarsi all'improvviso cui la Juve non vuole rinunciare. In estate si potranno fare altre valutazioni, a gennaio però Douglas non saluterà Torino. La Premier può attendere, un sms forte e chiaro della Juventus.