E' tutto pronto, l'sta per aprire le porte. Da, da Gigia Pier Paolo, da Paulalle campionesse dell', tutte su uno schermo, tutte lì, tutte al teatrodi, dove la seconda edizione del festival in salsa calcistica ha deciso di prendere forma.Appuntamento alle 17.30 di domani, con le, panel di apertura che introduce i primi film. E poi, via al concorso: l'Ultima Final The Class of 92 il venerdì; Gigi-il documentario Kaiser il sabato. Tutti in concorso, tutti da vedere. Come? Compra qui i biglietti, con tre modalità d'acquisto. Ma non è finita...- Sì, perché c'è anche il terzo tempo, il divertimento aggiunto al divertimento: biliardino, svuotafusti, panini, birre e, soprattutto, retro-game per respirare un po' d'aria di passato. C'è tutto, all'OFFSide Fest Italia. E non si può mancare.