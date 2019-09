, quest'anno, fa parte della famiglia dell' OFFSide Fest , festival cinematografico in salsa calcistica in programma il 13 e il 14 settembre al. E, per accompagnarvi al meglio all'evento, giorno dopo giorno, vi racconteremo quelle che saranno le pellicole in concorso. Oggi è il turno dei tifosi, della Turchia e della politica., sono loro le protagoniste diO meglio, le loro tifoserie sono le protagoniste, ultras che danno il cuore per le proprie squadre, ultras che hanno provato a fare la rivoluzione. Immagini, scontri, testimonianze di questi tre club uniti, per una volta, sotto la stessa bandiera. Quando? 2013, un paese in rivolta contro, le strade piene, urlanti, ribelli, coi tifosi dei tre club di Istanbul uniti, il tifo che diventa megafono della rivolta, il tifo che sfocia nella vita quotidiana, vera, faticosa. Il tifo che, per una volta, si è unito.- Dove vederlo? All, ovviamente. Dove comprare il biglietto? Clicca QUI , ci sono tre modalità di acquisto: biglietto singolo per il film, abbonamento giornaliero e abbonamento per tutto l'evento. Qui sotto il programma completo.