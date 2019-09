, quest'anno, fa parte della famiglia dell' OFFSide Fest , festival cinematografico in salsa calcistica in programma il 13 e il 14 settembre al. E, per accompagnarvi al meglio all'evento, giorno dopo giorno, vi racconteremo quelle che saranno le pellicole in concorso. Oggi è il turno dell'incredibile e del sorprendente.Kitsch, calcio spazzatura, intrecci criminali. E' questa la storia di, calciatore brasiliano che negli anni '80 riuscì a firmare contratti importanti con i top club del Brasile.Non giocava, non segnava, non toccava palla, scattava e fingeva gli infortuni, con il classico gesto del "cambio". Feste fuori dal campo, il carnevale, il sesso (si paragona a Michael Douglas), in poche parole Carlos Henrique Raposto è stato. Dove vederlo e ammirarlo? All'OFFSide Fest, Clicca QUI per comprare i biglietti, ci sono tre modalità di acquisto: biglietto singolo per il film, abbonamento giornaliero e abbonamento per tutto l'evento. Qui sotto il programma completo. E no, questa non è una truffa.