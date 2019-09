, quest'anno, fa parte della famiglia dell' OFFSide Fest , festival cinematografico in salsa calcistica in programma il 13 e il 14 settembre al. E, per accompagnarvi al meglio all'evento, giorno dopo giorno, vi racconteremo quelle che saranno le pellicole in concorso. Oggi è il turno dal calcio e dei numeri.Un po', con cifre e date che piovono dal cielo, un po', con quel rivoluzionario metodo di reclutamento dei giocatori di baseball basato sull'analisi delle statistiche. Idea geniale di Billy, magistralmente interpretato da Brad, l'uomo che costruiva squadre ma non guardava, scaramanticamente, le partite. Quella scintilla che rivoluzionò lo sport americano ora viene applicata anche al calcio.- Ed è di questo che parla, documentario realizzato da FourFourTwo per indagare la crescente influenza di questa metodologia che promette di continuare a rivoluzionare il calcio. C'è un sottotitolo,, come i dati stanno cambiando il calcio: si utilizzano per misurare, interpretare, capire e studiare sotto un punto di vista totalmente nuovo una partita. Guardandole e misurando. Non come Billy Beane, il genio che studiava ma non guardava il match.​Come sempre: per comprare i biglietti Clicca QUI , ci sono tre modalità di acquisto: biglietto singolo per il film, abbonamento giornaliero e abbonamento per tutto l'evento. Qui sotto il programma completo.