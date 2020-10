Un progetto fondato da, nato dal basso meno di sei mesi fa e che in queste ore sta vedendo la luce grazie a una campagna di crowdfunding su Eppela, con l’obiettivo di raccogliere i primi abbonamenti e lanciare ufficialmente il numero 1.Il motivo per cui questa rivista sta diventando un caso editoriale è che mette da parte l’attualità calcistica e il punto di vista prettamente nostrano, per dare spazio all’approfondimento, alle culture straniere e a quanto di bello si può leggere dal resto del mondo. Un esperimento editoriale che ricalca il successo della celebre testata “Internazionale” e che si adatta al calcio, dove la letteratura sportiva sta vivendo uno dei suoi periodi più floridi.“Si chiama– spiega il Direttore Roberto– perché è un caffè letterario che abbatte le barriere linguistiche e che offre a tutti la possibilità di scoprire storie davvero speciali da ogni angolo del pianeta, inseguendo il folle sogno che animò cento anni fa il padre fondatore della Coppa del Mondo Jules Rimet:Un vero toccasana per gli amanti di questo sport, che potranno finalmente avere un punto di riferimento mensile dove si preferisce l’approfondimento e le inchieste alla VAR e al calciomercato, con la possibilità di scoprire sempre storie di calcio inedite e punti di vista differenti.che, dopo aver importato in Italia il primo film festival internazionale dedicato al calcio, hanno deciso di portare dall’estero non più soltanto film di calcio, ma anche storie e articoli scritti.