Pausa nazionali? Niente paura,. La sesta edizione italiana di Offside Film Festival propone in anteprima film da tutto il mondo - disponibili dal vivo e online. Il Festival si terrà all’interno della Fabbrica del Vapore con esposizioni a tema, area food & bar.– Campo Aperto c/o Spazio C.I.Q. di Via Fabio Massimo, 19, 20139 MilanoDalle 19.00 – Calcio Femminile, quale futuro?Dalle 20.00 – Proiezione film: A GOAL TO DREAM.Dalle 21.00 - Proiezione film: CAP20100.– Kick off – Fabbrica del Vapore, Lotto 10Dalle 18.00 - L'importanza dello sport di base nella Città Olimpica – con Martina Riva, Antonio Rossie Fabio Massa.Dalle 19.00 - Presentazione progetto FOCUS.Dalle 19.30 - Presentazione progetto Discrimination Off Limits.Dalle 20.00 - Rigori contro tutti i muri con Stefano Scialotti.Dalle 20.45 – Proiezione Italia vs Macedonia del Nord.– Football Talks - Fabbrica del Vapore, Lotto 10Dalle 11.00 – Media e calcio di valori – Che nuovi format proporre per contenuti di valore? – conCarlo Pizzigoni.Dalle 12.00 – Nuova letteratura sportiva - Abbiamo già raccontato tutto sul calcio: come si esce daisoliti schemi? – con Giuseppe Pastore.Dalle 14.00 - Calcio e comunità - Può il calcio essere attivatore di reti e risorse all'interno deicontesti fragili? – con Francesco Zema.Dalle 15.00 - Il potere del podcasting - Quali nuove strade per il futuro del calcio che si ascolta? –con Simone Conte.Dalle 16.00 - Documentari e video - Come produrre contenuti video calcistici nell’era dei diritti TV? –con Karim Barnabei.Dalle 17.00 - Giornalismo sportivo 3.0 - Quali forme di sussistenza economica per un giornalismosportivo di qualità? – con Jvan Sica.Dalle 18.30 – Spettacolo dal vivo: La Ragione di Stato racconta il Mondiale di Francia ’98-Dalle 19.30 – Proiezione film: Noi siamo napoletani.Dalle 21.00 – Proiezione film: Deu ci seu.- Off Side Fest - Fabbrica del Vapore, Lotto 10Dalle 14.00 - Inaugurazione Biblioteca dello Sport – con Giulia Pelucchi e Paolo Maggioni.Dalle 14.30 – Il giornalismo sportivo che cambia – con Daniele Dallera, Giulia Zonca e MassimilianoCastellani.Dalle 15.30 – Speed date dei libri di calcio: 30 presentazioni di libri e autori calcistici.Dalle 16.00 – Premiazioni del concorso Off The Post.Dalle 18.00 – Offside Book Club: presentazione di “Quando gioco” di Marco Parolo e MarcoCattaneo.Dalle 19.00 – Proiezione film: Zeman. Non escludo il ritorno.