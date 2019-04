Era considerato uno tra i più promettenti difensori italiani a livello giovanile, ora Angelo Ogbonna, forte dei suoi 30 anni, colleziona ottime prestazioni con il West Ham in Premier League. L’ex Juve, alla quarta stagione in maglia Hammers, ha raggiunto, contro l’Everton nel 32° turno di Premier League, le 100 presenze nel massimo campionato inglese.



DALL’IPOTESI BOLOGNA ALLA PERMANENZA – Da quando è arrivato in Inghilterra, nel 2015, acquistato per 11 milioni dalla Juventus, ha trovato continuità, come dimostrano le 125 presenze in tutte le competizioni. Eppure, in questa stagione, la permanenza a Londra sembrava non essere garantita. Un inizio di campionato in salita, con poco spazio, che ha aperto l’ipotesi di un ritorno in Italia nel calciomercato di gennaio. Il Bologna si è interessato, ma l'affare non è andato in porto. Ogbonna è rimasto al West Ham e ha saputo convincere Pellegrini, per il quale ora è un titolare.