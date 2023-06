Il difensore del West Ham Angelo Ogbonna ha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato dell'imminente finale di Conference League e non solo. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Siamo forti, ma dovrà dirlo il campo chi vince. Io non mi fido mai. Serie A? Ha portato tre squadre nelle finali europee, ora è al top. Fiorentina? Voi dite che gioca bene e spreca qualche gol di troppo, giusto? Bene, siamo preparati. È una squadra forte, che palleggia e ama il gioco verticale, con un allenatore ambizioso come Italiano. Rispettiamo la squadra e rispettiamo la sua storia. Io sono cresciuto con i gol di Batistuta e le giocate di Rui Costa."



LA JUVE - La seguo sempre, l’ho lasciata in finale di Champions e non è bello trovarla in questa situazione. La giustizia non dovrebbe essere così ambigua. Non entro nel merito, ma penso che come Italia abbiamo dato all’esterno la sensazione di essere poco credibili