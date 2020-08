Angelo Ogbonna, difensore del West Ham, ex Torino e Juventus, parla a la Gazzetta dello Sport, partendo dalla sua esperienza in Inghilterra: "Questi cinque anni sono volati. Tornassi indietro, rifarei la stessa scelta. Considero Londra la mia seconda casa. Non so dove mi porterà il futuro. Per ora sto bene qui. Ho un contratto valido fino al 2022 e vorrei vincere qualcosa. Pirlo alla Juve? Lo scetticismo è legittimo, ma da ex compagno di squadra posso dire che Pirlo in campo vedeva cose che ai comuni calciatori sfuggivano. Questo mi lascia pensare che diventerà un grande allenatore".



SUL CORONAVIRUS - "È stato terribile. Mi hanno spaventato la situazione generale e l’approccio del governo britannico sulla vicenda. Mi è nata la seconda figlia nel pieno della pandemia. Con mia moglie abbiamo vissuto giorni difficili. Il Coronavirus ha segnato tutti. Credo che la maggior parte delle persone sia ancora impaurita. In Gran Bretagna sono stati troppo leggeri. Il fatto che solo dopo cinque mesi abbiamo inserito l’obbligo della mascherina mi pare illuminante. I negazionisti? A chi nega il Covid-19 rispondo con le cifre dei morti nel mondo e con le immagini di Londra nei suoi giorni più oscuri: una città di dieci milioni deserta. Sembrava una megalopoli dopo un attentato".