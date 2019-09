Il 26 settembre del 1905 in una Vienna che rapidamente sul finire del secolo precedente era diventata uno dei centri culturali più importanti d'Europa, scossa dalle nuove teorie di Freud e dall'affermazione dello Jugendstil, nasceconsiderato l'inventore del verrou, il modulo di gioco calcistico che ha caratterizzato buona parte del XX secolo.. Infatti la carriera di Rappan da calciatore non è di quelle sfavillanti e non è diversa da altre migliaia di calciatori: trafila nelle giovanili del Donau e quindi passaggio nel 1924 al professionismo giocando per l'Admira. A Vienna gioca sino al 1930 anche per le altre principali società cittadine, l'Austria e il Rapid, quindi nel 1931 si trasferisce in Svizzera, al Servette, con il doppio incarico di giocatore-allenatore. Sin qua nulla di eclatante, ma. La sua successiva carriera di allenatore è figlia di quell'esperienza e grazie a quella e alla variante tattica che introdurrà verrà ricordato per sempre, oltre ad aver inventato un torneo estivo – il Piano Rappan – antesignano della Coppa Intertoto.è senz'altro una di quelle, definita dal fratello di Hugo Meisl, Willy, “fateful”, fatale per le sorti del calcio. Sappiamo che il 25 giugno 1925, statuendo che per considerare un giocatore in gioco occorressero tra lui e la linea di porta non più tre avversari, ma soltanto due.che modificò il primigenio Metodo (Piramide di Cambridge) nel Sistema.nei suoi anni svizzeri e che permetterà alle sue squadre di massimizzare i risultati. Se nel Sistema i difensori erano generalmente tre,da compiti di marcatura fissa e posizionato preferibilmente alle spalle degli altri difensori, in modo tale da chiudere a chiave la propria porta con un catenaccio.e da qui trae il nome: verrou, catenaccio, in francese. Voilà. I due terzini vengono allargati sulle fasce a controllare le ali avversarie, lo stopper assume come compito quello di marcare a uomo il centravanti e– a dare superiorità numerica alla difesa rispetto all'attacco avversario.Come detto, mentre gioca con il suo Rapid un'amichevole a Zurigo: un calciatore viene tenuto costantemente alle spalle dei difensori a protezione ulteriore del portiere. Ne prende nota e una volta diventato allenatore si ricorderà di quell'esperienza e la adotterà ottenendo importanti risultati., quando la Svizzera guidata da Rappan arriva ai quarti di finale, dopo aver battuto la Germania nazista, risultato che avrebbe poi eguagliato. Ma il nuovo modulo risulta vincente anche e soprattutto in Svizzera dove Rappan alla guida di Servette e Grasshoppers vincerà ben 6 campionati e 8 coppe di Svizzera dal 1936 al 1950.e già all'alba degli anni'40 Mario Villini veste così la sua Triestina e Ottavio Barbieri con il suo “Mezzo Sistema” porta i Vigili del Fuoco di La Spezia a vincere il campionato di guerra. Da quelle esperienze si ripartirà nel dopo guerra verso nuove sperimentazioni tattiche, passando dal “Vianema” di Gipo Viani(Alessandro Bassi è anche su http://storiedifootballperduto.blogspot.it/