Come sempre da oggi sarà possibile depositare a tutti gli effetti i contratti per i nuovi acquisti della campagna di rafforzamento che, per quest'anno godrà di un giorno in più, la giornata di lunedì 1 febbraio per l'appunto, perché la Lega Calcio ha voluto garantire un giorno di trattative extra rispetto al 31 gennaio quando le società saranno impegnate nelle gare di campionato della 20esima giornata.Sono 3 gli affari già completati in Serie A e che diventeranno ufficiali a partire da oggi. Il più importante a livello economico è l'acquisto dida parte dell'Atalanta che ha prelevato l'interessante esterno dal Genk. Quello più mediatico è invece il passaggio in prestito secco dall'Inter al Cagliari di Radja(il belga ieri era in tribuna per assistere al ko subito contro il Napoli dai sardi). Infine il Genoa ha prelevato dalla Lazio in prestito il difensore centrale DenisTanti sono i casi di mercato ancora aperti e che potrebbero animare questa sessione invernale. Il più importante è sicuramente quello del Papu Gomez in rottura con l'Atalanta, ma va ricordata anche la scelta dell'Inter di dire addio a Chirstian Eriksen e i due bomber Milik-Llorente in uscita dal Napoli. La certezza e la parola chiave sarà "occasioni" perché, come ricordato spesso dai dirigenti del nostro calcio la contrazione degli introiti per il covid, non permetterà spese folli.Praticamente tutti i club di Serie A stanno cercando o vendendo un attaccante.vuole un vice-Lukaku, launa riserva di Morata e se si potrà ilun vice-Ibra. Poi c'è lache cerca alternative a Pedro e Mkhitaryan e ilche punta un esterno d'attacco. Ma anche la Sampdoria, ilsono tutti club attenti al celebre valzer delle punte che potrebbe spostare risultati e obiettivi. Pochi fondi, tante idee, il mercato di riparazione 2020/21 ha inizio.