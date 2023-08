Visti i numerosi nuovi innesti delle squadre arabe, l'occhio non può che cadere sul calendario che oggi vede in campo le due semifinali di Arab Club Champions Cup, per intenderci la Chmapions League dei campionati arabi. Da una parte si scontrano la formazione iraqena dell'Al-Shorta e l'Al-Nassr di Ronaldo e Brozovic, mentre sul lato opposto del tabellone si leggono i nomi di Al-Shabab e Al-Hilal. Si prospetta dunque una possibile finale tra due protagoniste del mercato di quest'anno: Al-Nassr e Al-Hilal.