Alle 16.15 italiane di oggi pomeriggio, a Vigo, in Galizia, il Real Madrid giocherà una delle sfide clou della stagione, contro il sorprendente Celta di Iago Aspas. I blancos non possono più permettersi passi falsi nella loro rincorsa alla capolista Atlético, ma la sfida di oggi riserva anche un intreccio di mercato.



Sul prato del Balaidos si troveranno di fronte i due migliori recuperatori di palloni del campionato, Casemiro e Renato Tapia. Il centrocampista peruviano, in Spagna, è stato più volte paragonato al mediano merengue e, come riporta AS, in patria assicurano che il venticinquenne è vicino proprio al Real Madrid, come vice-Casemiro. L’ex Feyenoord e Twente ha però una clausola rescissoria di 30 milioni di euro.