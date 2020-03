La questione allenamenti Lazio è sempre più bollente. E anima infinite discussioni: la società aveva annunciato la ripresa per lunedì 23, in condizioni di massima sicurezza, suscitando un vespaio di polemiche. Forte del decreto del Governo, che consente gli allenamenti dei professionisti, Lotito (ma anche, ad esempio, Giulini e De Laurentiis, per dire) vorrebbe ripartire al più presto. Lo scontro frontale è avvenuto con Agnelli prima e Marotta poi, come riporta il Corriere della Sera, i due club che contendono lo Scudetto alla Lazio (e che guarda caso vivono una situazione molto più complessa).



LOTITO PIU' MORBIDO - Il presidente Lotito sarebbe disponibile a far slittare gli allenamenti di una settimana, andando quindi a ricominciare lunedì 30, una settimana dopo. Sarebbe seguito a ruota da Napoli, Cagliari, Lecce, forse Bologna e Milan. Oggi a mezzogiorno è prevista una chiamata tra i presidenti: Marotta auspica una situazione unitaria (ripartire con gli allenamenti individuali il 4 aprile e il 15 con quelli di gruppo): le visioni differenti (anche sulla gestione dei giocatori, con la Juve che ha rimandato a casa alcuni dei suoi, all'estero) si scontreranno di nuovo. Una resa dei conti, soprattutto politica.