Josip Ilicic si racconta. In vista di Slovenia-Croazia, sfida in programma questa sera e valida per le qualificazioni a Qatar 2022, l'attaccante dell'Atalanta parla a 24sata.hr. Nato a Prijedor, in Bosnia, fuggì in Slovenia insieme alla madre dopo che il padre, croato, venne ucciso quando Josip aveva un anno. E proprio sulla nazionale slovena è caduta la scelta del giocatore, che in Slovenia trovò rifugio: "Sono cresciuto in Slovenia, mi hanno dato tutto ed è logico per me giocare per loro. Anche se mi sento croato, bosniaco e sloveno... sono nato in Bosnia, la mia famiglia vive in Croazia, non è stato facile scegliere, ma la Slovenia mi ha dato tutto ed è difficile tornare indietro nel tempo...".



SULLA SUA CARRIERA - "Ero vicino alla Dinamo Zagabria, ma hanno deciso di non prendermi... Nella tua carriera non puoi sempre impostare le cose come vuoi. Ho vissuto e sperimentato molto, ho anche pensato seriamente di smettere di giocare una volta, ma grazie a Dio ora sono dove sono. Tutti questi anni di calcio ad alto livello sono la migliore ricompensa per lo sforzo che ho messo nella mia carriera".



SULLA DEPRESSIONE - "Guardo tutto in modo diverso ora. Guarda cosa è successo a Siniša Mihajlović: cerco di godermi ogni secondo con la mia famiglia e ogni sorriso".