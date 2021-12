, quello per vaccinati e/o guariti, o meglioa formare una rete, rete a far da setaccio ai contatti sociali tra vaccinati e non vaccinati. Nella rete ci saranno buchi, pieghe, incongruenze, aggiramenti, ma i contatti nella vita pubblica tra vaccinati e non vaccinati diminuiranno. Con buon sollievo per la salute collettiva. Un regalo di Natale per i vaccinati.Indagine di opinione (speriamo imprecisa) rileva che il 6% degli italiani (circa tre milioni in carne e ossa e non solo in percentuale) è fermamente convinto e decisamente sicuro che il pianeta Terra sia piatto e che il Covid non esista. La percentuale è la stessa, le due platee in parte coincidono e si sovrappongono, ma solo in parte. Lecito è quindi supporre che sommando terrapiattisti e negazionisti Covid si arrivi a più di sei milioni di italiani. Più o meno quel 10% della popolazione per cui mai nessuno è andato sulla Luna. L'imperativo morale e il razionale postulato che ci vogliono tutti uguali subiscono, a seguito e constatazione di questi dati, entrambi uno scossone. I dati insinuano il sospetto siano entrambi, per così dire, generosi.Censis: 80% italiani pensa studiare non serva a nulla.Purtroppo non è un'opinione, è una pratica di massa mettere l'istruzione tra le cose inutili. Favorita e coltivata proprio a scuola, la scuola che si vuole progressista perché piallata verso il basso per garantire il "diritto al successo formativo". ma che in realtà ha tolto ai poveri e meritevoli l'ascensore sociale del sapere.TreNord, tratta Milano-Varese, buio della sera. Due predatori, feroci e voraci, cercano preda. Uno è italiano, l'altro marocchino, giovani: cacciano femmine. Ne colgono una da sola in un vagone, la stuprano e rapinano. Assaltano un'altra in una stazione, stavolta la preda scappa. Identificati e fermati in 48 ore, complimenti alle Forze dell'Ordine. Ma resta l'intollerabile: che una donna su un treno di sera possa essere preda.Presto a Berlino ci saranno i coffee shop con consumo regolato ma legale di marjuana. Fa parte del nuovo accordo del nuovo governo a tre tra liberali, verdi e Spd.Conte versus Calenda a Roma? A Roma c'è un seggio parlamentare fino ad ieri occupato da Gualtieri che è diventato sindaco. Per quel seggio si torna a votare. Pare che candidato del Pd (sì, del Pd) sarà Giuseppe Conte. Candidato del Pd, di M5S e di Leu. Contro chi? Il collegio in questione elegge quasi sempre il candidato della sinistra, quindi Conte contro nessuno realmente competitivo? Forse ci sarà da divertirsi, forse contro Conte appoggiato dal Pd potrebbe esserci Calenda, a suo tempo eletto nelle liste Pd e votato come candidato sindaco da gran parte dell'elettorato romano del Pd.Monica Maggioni annuncia: nel mio Tg niente "pastoni" e niente No vax. Auguroni. Enrico Mentana ha già detto: nel mio Tg niente No Vax. Meglio tardi che mai. Comunque, sereni...i talk show televisivi sono e restano talmente pieni di no vaxismo che Berlusconi ha pensato bene di dare una lunga vacanza natalizia a quelli di casa Mediaset (Giordano-Del Debbio).