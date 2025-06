Oggi visite mediche di Reijnders con il Manchester City: le cifre dell'affare

Manca solo l'ultimo step aprima di diventare un nuovo giocatore del Manchester City: nella giornata di oggi domenica 8 giugno il centrocampista olandese svolgerà le visite mediche con i Citizens, e se i test dovessero avere esito positivo firmerà un contratto di cinque anni con il club inglese. Il giocatore sarà subito a disposizione di Pep Guardiola per il Mondiale per Club (il City è nel gruppo G con Juventus, Al-Ain e Casablanca), la dirigenza quindi è riuscita a rispettare le tempistiche chieste dall'allenatore che lo voleva in squadra per il torneo in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 lugio.

- A confermare che le visite mediche si svolgeranno oggi è stato lo stesso Reijnders, che in un'intervista rilasciata alla tv olandese ha detto: "". Quello del classe '98 è stato un sacrificio inevitabile per il Milan, che senza qualificazione in nessuna competizione europea per la stagione 2025/26 ha dovuto fare una cessione importante per fare quell'incasso non arrivato dal campo.- Il guadagno totale del Milan per la cessione di Reijnders è di. Dopo una prima offerta respinta dai rossoneri nelle scorse settimane, il Manchester City ha fatto un rilancio decisivo arrivando a toccare quei 70 milioni che aveva fissato il Milan come cifra minima per valutare la cessione dell'olandese.

- Prima ancora di Reijnders, il primo rinforzo del Manchester City 2025/26 potrebbe essere Rayan Aït-Nouri, difensore classe 2001 preso dal Wolverhampton che ha già svolto le visite mediche ed è pronto a firmare un contratto di cinque anni. L'altra priorità del club inglese è sulla trequarti dove - oltre a Reijnders - arriverà un altro rinforzo: sfumata l'ipotesi Wirtz (in chiusura al Liverpool), gli sforzi della dirigenza si sono concentrati su Rayan Cherki, 2003 in uscita dal Lione al quale aveva pensato anche il Milan. Il francese ha già un accordo col City e sta forzando la sua uscita dal Lione.